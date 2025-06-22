СК начал проверку инцидента с нападением льва на директора парка «Тайган» в Крыму

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл вечером во время кормления хищников: лев напал на Зубкова, нанеся ему множественные травмы. Пострадавший смог самостоятельно покинуть клетку и сразу потерял сознание. В настоящее время он находится в реанимации.

Как уточняет Telegram-канал Baza, Зубков доставлен в местную больницу и находится в тяжелом состоянии. Сейчас идет операция - врачи приняли решение оперировать его на месте, в Белогорске.

По предварительным данным, Зубков получил ранения головы, шеи, а также повреждено лëгкое.

Осенью прошлого года сотрудница парка «Тайган» погибла после нападения львов. Тогда Зубков отказался их усыплять, заявив, что причиной трагедии стал человеческий фактор, а погибшая проработала в зоопарке 18 лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».