СК начал проверку инцидента с нападением льва на директора парка «Тайган» в Крыму
В Крыму следователи начали проверку после нападения льва на директора парка львов «Тайган» Олега Зубкова. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл вечером во время кормления хищников: лев напал на Зубкова, нанеся ему множественные травмы. Пострадавший смог самостоятельно покинуть клетку и сразу потерял сознание. В настоящее время он находится в реанимации.
Как уточняет Telegram-канал Baza, Зубков доставлен в местную больницу и находится в тяжелом состоянии. Сейчас идет операция - врачи приняли решение оперировать его на месте, в Белогорске.
По предварительным данным, Зубков получил ранения головы, шеи, а также повреждено лëгкое.
Осенью прошлого года сотрудница парка «Тайган» погибла после нападения львов. Тогда Зубков отказался их усыплять, заявив, что причиной трагедии стал человеческий фактор, а погибшая проработала в зоопарке 18 лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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