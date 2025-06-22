Вэнс: РФ и КНР не хотят создания Ираном ядерного оружия

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия и Китай наряду с США не хотят создания Ираном ядерного оружия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ABC News.

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По словам Вэнса, распространение ядерного оружия на Ближнем Востоке представляет собой катастрофу для мирового сообщества.

«Это один из немногих вопросов, по которому Россия, Китай и США имеют широкое согласие», - сказал Вэнс.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон стремится предотвратить гонку ядерных вооружений в регионе.

Таже Вэнс выразил уверенность в том, что Россия и Китай разделяют позицию США в вопросе недопущения обладания ядерным оружием со стороны Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ночь на 22 июня США атаковали три иранских ядерных объекта в Исфахане, Натанзе и Фордо и уничтожили объекты по обогащению урана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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