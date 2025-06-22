Вэнс: РФ и КНР не хотят создания Ираном ядерного оружия

По словам Вэнса, распространение ядерного оружия на Ближнем Востоке представляет собой катастрофу для мирового сообщества.

«Это один из немногих вопросов, по которому Россия, Китай и США имеют широкое согласие», - сказал Вэнс.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон стремится предотвратить гонку ядерных вооружений в регионе.

Таже Вэнс выразил уверенность в том, что Россия и Китай разделяют позицию США в вопросе недопущения обладания ядерным оружием со стороны Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ночь на 22 июня США атаковали три иранских ядерных объекта в Исфахане, Натанзе и Фордо и уничтожили объекты по обогащению урана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

