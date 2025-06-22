Вэнс: РФ и КНР не хотят создания Ираном ядерного оружия
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия и Китай наряду с США не хотят создания Ираном ядерного оружия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ABC News.
По словам Вэнса, распространение ядерного оружия на Ближнем Востоке представляет собой катастрофу для мирового сообщества.
«Это один из немногих вопросов, по которому Россия, Китай и США имеют широкое согласие», - сказал Вэнс.
При этом он подчеркнул, что Вашингтон стремится предотвратить гонку ядерных вооружений в регионе.
Таже Вэнс выразил уверенность в том, что Россия и Китай разделяют позицию США в вопросе недопущения обладания ядерным оружием со стороны Ирана.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ночь на 22 июня США атаковали три иранских ядерных объекта в Исфахане, Натанзе и Фордо и уничтожили объекты по обогащению урана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru