Новака Джоковича депортируют из Австралии

Визу Джоковича власти аннулировали из-а неубедительных причин для его медотвода от прививки против коронавируса при условии обязательной вакцинации всех участников первого в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии, отмечает RT.

5 января сербский теннисист Новак Джокович прилетел в Мельбурн, чтобы участвовать в Открытом чемпионате Австралии 17 января. Спортсмена в аэропорту задержали пограничники, его визу аннулировали. Депортация теннисиста планировалась в начале января, но суд отменил решение10 января.

14 января визу Джоковича в Австралию повторно аннулировали. Таким образом теннисист из-за депортации не может участвовать в Australian Open 2022.

