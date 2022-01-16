Новака Джоковича депортируют из Австралии
Апелляцию теннисиста Новака Джоковича из Сербии по поводу аннулирования его визы не удовлетворил Федеральный суд Австралии. Соответствующее заявление сделал глава органа Джеймс Оллсоп во время объявления решения. Теперь спортсмену придётся покинуть страну в соответствии с вердиктом суда, сообщает РИА Новости.
Визу Джоковича власти аннулировали из-а неубедительных причин для его медотвода от прививки против коронавируса при условии обязательной вакцинации всех участников первого в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии, отмечает RT.
5 января сербский теннисист Новак Джокович прилетел в Мельбурн, чтобы участвовать в Открытом чемпионате Австралии 17 января. Спортсмена в аэропорту задержали пограничники, его визу аннулировали. Депортация теннисиста планировалась в начале января, но суд отменил решение10 января.
14 января визу Джоковича в Австралию повторно аннулировали. Таким образом теннисист из-за депортации не может участвовать в Australian Open 2022.
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