МО РФ: «Искандер» уничтожил свыше 70 военных на полигоне ВСУ в Херсонской области

«Расчётом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ВС России по военному объекту противника был нанесён ракетный удар боеприпасом с кассетной боевой частью», — сообщили в ведомстве.

В МО РФ добавили, что в результате ракетного удара вооруженных сил России было уничтожено более 10 автомобилей, потери среди личного состава ВСУ превысили 70 человек. Помимо этого, был уничтожен расчет противовоздушной обороны, прикрывавший полигон, вместе с дроном-перехватчиком типа "Таран".

Ранее сегодня в МО РФ сообщили, что российские военные взяли освободили населенный пункт Петровское в Харьковской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».