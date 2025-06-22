МО РФ: «Искандер» уничтожил свыше 70 военных на полигоне ВСУ в Херсонской области
Российские военные нанесли ракетный удар «Искандером» по полигону ВСУ в районе Давыдова Брода в Херсонской области. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
«Расчётом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ВС России по военному объекту противника был нанесён ракетный удар боеприпасом с кассетной боевой частью», — сообщили в ведомстве.
В МО РФ добавили, что в результате ракетного удара вооруженных сил России было уничтожено более 10 автомобилей, потери среди личного состава ВСУ превысили 70 человек. Помимо этого, был уничтожен расчет противовоздушной обороны, прикрывавший полигон, вместе с дроном-перехватчиком типа "Таран".
Ранее сегодня в МО РФ сообщили, что российские военные взяли освободили населенный пункт Петровское в Харьковской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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