Президент Ирана заявил, что США должны получить ответ на свою агрессию
США должны получить ответ на свою агрессию. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
«США атаковали нас. Естественно, они должны получить ответ на свою агрессию», — цитирует слова Пезешкиана официальный сайт президента исламской республики.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что в ночь на 22 июня США атаковали три иранских ядерных объекта в Исфахане, Натанзе и Фордо и уничтожили объекты по обогащению урана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
После этого член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари заявил, что парламент Ирана считает необходимым закрыть Ормузский пролив.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Президент Ирана заявил, что США должны получить ответ на свою агрессию
- Рубио: США не беспокоятся по поводу сотрудничества Ирана с Россией и Китаем
- Вэнс: РФ и КНР не хотят создания Ираном ядерного оружия
- Рубио: У США нет планов по проведению новых военных операций против Ирана
- Медведев проиграл 45-й ракетке мира в финале турнира ATP в Галле
- Водолазное судно Red Zed 1 потеряло управление во время прохождения Суэцкого канала
- СМИ: Иран прогнозирует войну длительностью от 2 до 6 месяцев
- ЦАХАЛ: Израиль одновременно атаковал военные цели в четырех районах Ирана
- СМИ: Федеральную трассу Чита—Забайкальск перекрыли из-за мощного лесного пожара
- Вэнс: США находятся в состоянии войны не с Ираном, а с его ядерной программой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru