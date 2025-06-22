Президент Ирана заявил, что США должны получить ответ на свою агрессию

США должны получить ответ на свою агрессию. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Глава Пентагона заявил, что США уничтожили ядерную программу Ирана

«США атаковали нас. Естественно, они должны получить ответ на свою агрессию», — цитирует слова Пезешкиана официальный сайт президента исламской республики.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что в ночь на 22 июня США атаковали три иранских ядерных объекта в Исфахане, Натанзе и Фордо и уничтожили объекты по обогащению урана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

После этого член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари заявил, что парламент Ирана считает необходимым закрыть Ормузский пролив.

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
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