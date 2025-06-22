Президент Ирана заявил, что США должны получить ответ на свою агрессию

«США атаковали нас. Естественно, они должны получить ответ на свою агрессию», — цитирует слова Пезешкиана официальный сайт президента исламской республики.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что в ночь на 22 июня США атаковали три иранских ядерных объекта в Исфахане, Натанзе и Фордо и уничтожили объекты по обогащению урана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

После этого член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари заявил, что парламент Ирана считает необходимым закрыть Ормузский пролив.

