Захарова: РФ и Китай против вмешательства США в свои внутренние дела
Москва и Пекин не хотят вмешательства Вашингтона в свои внутренние дела ни в каком виде. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Россия и Китай не хотят создания Ираном ядерного оружия.
«Россия и Китай не хотят вмешательства США в свои внутренние дела в каком бы то ни было виде», - написала Захарова в своем Telegram-канале.
По ее словам, тем, кто делает заявления от имени и без поручения этих стран было бы неплохо начать именно с этого. Захарова также обратила внимание, что Россия и Китай сами за себя говорят и соответствующие заявления об агрессии Израиля и США опубликованы МИДами обеих стран.
Захарова добавила, что Россия и Китай считают, что Иран вправе самостоятельно определять стратегию своего развития в области атомной энергетики, руководствуясь международным правом. Она подчеркнула, что Иран развивал исключительно мирную ядерную программу, реализуя своё право на это, и не занимался созданием ядерного оружия, что неоднократно подтверждалось как самим Тегераном, так и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
Представитель МИДа подчеркнула, что на сегодняшний день единственным государством региона, обладающим ядерным оружием, является Израиль.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ночь на 22 июня США атаковали три иранских ядерных объекта в Исфахане, Натанзе и Фордо и уничтожили объекты по обогащению урана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru