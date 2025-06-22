Захарова: РФ и Китай против вмешательства США в свои внутренние дела

«Россия и Китай не хотят вмешательства США в свои внутренние дела в каком бы то ни было виде», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, тем, кто делает заявления от имени и без поручения этих стран было бы неплохо начать именно с этого. Захарова также обратила внимание, что Россия и Китай сами за себя говорят и соответствующие заявления об агрессии Израиля и США опубликованы МИДами обеих стран.

Захарова добавила, что Россия и Китай считают, что Иран вправе самостоятельно определять стратегию своего развития в области атомной энергетики, руководствуясь международным правом. Она подчеркнула, что Иран развивал исключительно мирную ядерную программу, реализуя своё право на это, и не занимался созданием ядерного оружия, что неоднократно подтверждалось как самим Тегераном, так и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Представитель МИДа подчеркнула, что на сегодняшний день единственным государством региона, обладающим ядерным оружием, является Израиль.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ночь на 22 июня США атаковали три иранских ядерных объекта в Исфахане, Натанзе и Фордо и уничтожили объекты по обогащению урана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

