СМИ: Смертник совершил теракт в церкви Святого Ильи в Дамаске
22 июня 202519:40
Смертник совершил теракт в церкви Святого Ильи на восточной окраине Дамаска. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на очевидцев.
По информации агентства, взрывное устройство сработало в церкви во время богослужения.
Как пишет Telegram-канал Baza, на данный момент известно о 10 погибших и 25 пострадавших.
В мае как минимум 11 человек погибли при взрыве, совершенным террористом-смертником в Могадишо в Сомали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru