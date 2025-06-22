СМИ: Смертник совершил теракт в церкви Святого Ильи в Дамаске

Смертник совершил теракт в церкви Святого Ильи на восточной окраине Дамаска. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

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По информации агентства, взрывное устройство сработало в церкви во время богослужения.

Как пишет Telegram-канал Baza, на данный момент известно о 10 погибших и 25 пострадавших.

В мае как минимум 11 человек погибли при взрыве, совершенным террористом-смертником в Могадишо в Сомали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ТерактДамаскСирия

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