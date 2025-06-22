Рубио: США не беспокоятся по поводу сотрудничества Ирана с Россией и Китаем
США не беспокоятся по поводу сотрудничества Ирана с Россией и Китаем, а только о его ядерной программе. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу CBS.
Рубио, отвечая на вопрос о переживаниях США по поводу сотрудничества Ирана с Китаем и Россией, отметил, что цель Вашингтона — заключение дипломатического соглашения, которое ограничит ядерную программу Тегерана. По его словам, речь идет о том, чтобы Иран не занимался обогащением урана и не создавал материалов, пригодных для производства оружия. При этом вопросы о взаимодействии Ирана с другими странами он назвал отдельной темой. Рубио подчеркнул, что приоритет США остается неизменным: предотвращение появления у Ирана ядерного оружия.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США уничтожили ядерную программу Ирана, нанеся в ночь на 22 июня удары по трём ядерным объектам в Иране — в Фордо, Натанзе и Исфахане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru