Герцог: Ядерная программа Ирана не была уничтожена
Удары США и Израиля по объектам в Иране не уничтожили иранскую ядерную программу. Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог.
Президент Израиля Ицхак Герцог, комментируя в интервью телеканалу CNN последствия авиаударов по ядерным объектам Ирана, заявил, что он не может утверждать, что программа была полностью уничтожена, однако отметил, что ей был нанесён серьёзный урон как в результате израильских, так и американских атак.
Кроме того, Герцог подчеркнул, что такие действия со стороны Израиля и США повлекут за собой «далеко идущие последствия».
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США уничтожили ядерную программу Ирана, нанеся в ночь на 22 июня удары по трём ядерным объектам в Иране — в Фордо, Натанзе и Исфахане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru