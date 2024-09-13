«Скандалы и величие»: Экс-звезда «Спартака» Ширко о Дзюбе и медиафутболе
Скандально-медийный образ Дзюбы привлечет дополнительное внимание болельщиков к «Акрону», а возвращение былого величия «Спартака» зависит от тренера, сказал в эфире НСН Александр Ширко.
Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Ширко в интервью НСН рассказал о своем отношении к трансферу Артема Дзюбы и медиафутболу, а также связал отсутствие успехов красно-белых с бесконечными поисками тренера.
Накануне стало известно, что бывший капитан сборной страны Артем Дзюба подписал контракт с тольяттинским «Акроном», только в этом году дебютировавшем в российской Премьер-лиге. После завершения контракта с «Локомотивом» Дзюба более трех месяцев играл только в медиатурнирах.
«Что касается Артема, он хочет продолжать играть на серьезном уровне. Возможно, было не одно, а несколько предложений, а он выбрал наиболее интересное. Я не сомневаюсь, что его скандальная и медийная фигура несомненно привлечет какое-то количество болельщиков, которые следят за медиафутболом. Медийные команды потому так и называются, что там все заточено не совсем на футбол - там другие правила, бесконечные ролики, бесконечные скандалы и комментарии. Это все немножко другое, не совсем тот футбол, к которому мы привыкли. При этом я согласен, что к нему сейчас приковано очень много внимания и идет большая оттяжка интереса», – сказал Ширко.
По его мнению, ключевую роль в успехах клуба играет тренер, а не звезды, при этом самым заметным тренером «Спартака» с золотых времен Олега Романцева был итальянец Массимо Каррера.
«Конечно, я слежу за "Спартаком", смотрю, болею, переживаю. И мне, и моим партнерам, и болельщикам хочется, чтобы "Спартак" все-таки вернулся к былому величию, играл стабильно, зарабатывал трофеи, доставлял радость игрой. Сейчас в клубе меняется много тренеров, кому-то дают время сформировать команду, кому-то нет. На мой взгляд, пока это не получается. При этом показатель работы тренера, команды и футболистов – это результат, а в последнее время результаты не очень хорошие, их нет. Раньше у нас было принято, что боремся только за чемпионство, сейчас, наверное, рады и нахождению в тройке. У "Спартака" хороший бюджет и вполне по силам купить хороших игроков, но изначально идет фигура тренера, его стиль, видение, а оттуда идет подбор игроков. Из тренеров, работавших после Романцева, я бы Карреру отметил. Можно много говорить, дошел ли он до чемпионства на багаже Дмитрия Аленичева, либо это его полноценная роль, но в истории остался Каррера, как человек, который после долгого перерыва выиграл чемпионство», - заключил собеседник НСН.
Певец и композитор Юрий Лоза ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что не стоит жалеть Дзюбу из-за его перехода в «Акрон», практически не известный широкой публике клуб.
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