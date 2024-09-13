«Скандалы и величие»: Экс-звезда «Спартака» Ширко о Дзюбе и медиафутболе

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Ширко в интервью НСН рассказал о своем отношении к трансферу Артема Дзюбы и медиафутболу, а также связал отсутствие успехов красно-белых с бесконечными поисками тренера.

Накануне стало известно, что бывший капитан сборной страны Артем Дзюба подписал контракт с тольяттинским «Акроном», только в этом году дебютировавшем в российской Премьер-лиге. После завершения контракта с «Локомотивом» Дзюба более трех месяцев играл только в медиатурнирах.