«Потерял скорость»: Лоза призвал не жалеть Дзюбу из-за перехода в «Акрон»
Футболист Артем Дзюба согласился играть за «Акрон» из-за высокого гонорара, предположил в эфире НСН Юрий Лоза, добавив, что вечных футболистов не бывает.
Экс-капитан сборной России по футболу Артем Дзюба заключил контракт с тольяттинским «Акроном», поскольку его формы уже не хватает, чтобы играть в топовых клубах, предположил в интервью НСН певец и композитор, а также большой поклонник футбола Юрий Лоза.
В четверг клуб «Акрон» объявил о подписании контракта с Дзюбой до конца сезона 2024-25. Последние три месяца футболист был в статусе свободного агента и участвовал в различных медиатурнирах. При этом «Акрон» только в этом году дебютировал в Премьер-лиге.
«Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. “Акрон” — нормальная команда, которая решает свои локальные задачи, с определенным бюджетом, позволяющим заключить контракт с Дзюбой. Жалеть Дзюбу не стоит — он зарабатывает побольше многих. Почему он пошел в клуб рангом ниже? Потому что вечных футболистов не бывает. Я очень долго общался с различными футболистами. Можно в совершенстве владеть навыками игры в футбол, но скорость с возрастом теряется. Как только это начинает происходить, все умения становятся не нужны. Дзюба потерял скорость, соответственно, он будет играть в командах, в которых играют в такой же медленный футбол или в которых его мастерства хватит при выходе на замену на последних минутах, когда уже защитники устали. Да и если нормально платят, почему бы не поиграть?» — сказал Лоза.
Ранее стало известно о переходе россиянина Антона Миранчука в швейцарский «Сьон», в то время как его брат, Алексей Миранчук недавно перешел из итальянской «Аталанты» в американский клуб «Атланта Юнайтед», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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