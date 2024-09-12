«Потерял скорость»: Лоза призвал не жалеть Дзюбу из-за перехода в «Акрон»

Экс-капитан сборной России по футболу Артем Дзюба заключил контракт с тольяттинским «Акроном», поскольку его формы уже не хватает, чтобы играть в топовых клубах, предположил в интервью НСН певец и композитор, а также большой поклонник футбола Юрий Лоза.

В четверг клуб «Акрон» объявил о подписании контракта с Дзюбой до конца сезона 2024-25. Последние три месяца футболист был в статусе свободного агента и участвовал в различных медиатурнирах. При этом «Акрон» только в этом году дебютировал в Премьер-лиге.