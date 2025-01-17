«Шугануть не получится!»: Виновным по делу о мошенничестве в футболе предрекли колонию

«Я не знаю, что есть у следователей. Единственное, что я могу предположить, что это здравомыслящие люди. Если у них нет серьезных оснований, они бы не стали возбуждать дело именно по мошенничеству. Значит, есть какие-то показания неизвестных нам свидетелей. С точки зрения перспектив самого дела, думаю, что, скорее всего, до суда доведут. Они не могут на основании эмоциональной пресс-конференции Федорищева возбуждать дела. Но фигура политическая губернатора просто предложила силовым структурам разобраться, потому что действительно вопиющая ситуация. Если раскопать хорошо, думаю, что посадки будут», - сказал Воскеричян.

Он отметил, что губернатор Вячеслав Федорищев имеет хорошую поддержку на самом высоком уровне, что отразится на ходе уголовного дела.

«Если преступление есть, оно не может быть бесследным. Так не бывает. Даже самое гениально продуманное преступление оставляет следы. Тем более, я не думаю, что они все профессоры Мориарти. Там, собственно говоря, все это дело на поверхности, все видно. Вопрос в политической воле. И, естественно, в фигуре губернатора и в фигуре сил, которые за губернатором стоят. Губернатор Федорищев достаточно хорошую поддержку имеет. Его просто так, выражаясь народным языком, шугануть не получится. Потому что у него есть люди, которые его на самом высоком уровне поддерживают. И, так сказать, карьера его развивается достаточно стремительно», - добавил собеседник агентства.

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В конце ноября 2024 года на заседании комиссии Госсовета по направлению «Физкультура и спорт» Федорищев заявил о коррупции в футбольном судейском корпусе. Ссылаясь на неназванного функционера местных «Крыльев Советов», глава региона рассказал о «долге» команды в размере 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Позднее Федорищев сообщил, что после изучения документации самарского ФК подготовил заявление в региональные ГУ МВД и прокуратуру по ст. 201 (злоупотребление полномочиями), ст. 285.1 (нецелевое расходование бюджетных средств), ст. 159 (мошенничество) и ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Речь, по его словам, идет о «возможном обогащении предпринимательских структур за счет бюджетных средств», передает «Радиоточка НСН».

