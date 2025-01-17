Дело о мошенничестве возбудили после заявлений Федорищева о «Крыльях Советов»

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено по заявлению главы Самарской области Вячеслава Федорищева, сообщившего, что футбольный клуб «Крылья Советов» задолжал занимающимся коррупцией в судейском корпусе злоумышленникам 36 млн рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

«По заявлению губернатора... ГУ МВД России по Самарской области проведена проверка, по результатам которой принято процессуальное решение, возбуждено уголовное дело», — заявили в ведомстве.

Подробности дела не приводятся, так как информация о предварительном расследовании не подлежит разглашению.

Ранее Федорищев заявлял, что самарская команда должна 36 млн рублей преступникам, занимающимся коррупцией среди судей, напоминает 360.ru. Российский футбольный союз провел проверку матчей «Крыльев Советов» за последние два года. Губернатор также подал заявление в прокуратуру области и полицию, попросив провести проверку по статьям о злоупотреблении полномочиями, нецелевом расходовании бюджетных средств, мошенничестве, присвоении либо растрате.

