Шубенков снялся с забегов на 110 метров с барьерами на Олимпиаде в Токио

Российский легкоатлет Сергей Шубенков снялся с олимпийского турнира в беге на 110 метров с барьерами. Предположительно, он повредил пятку на разминке. Сегодня он должен был принять участие в квалификационном забеге. Полуфинальные забеги на этой дистанции состоятся завтра, финал пройдет 5 августа.

Российская сборная опустилась на шестое место в медальном зачете Олимпиады

Ранее Шубенков был обвинен в употреблении допинга, но в конце июня с него были сняты все обвинения из-за отсутствия доказательств, после чего он смог принять участие в Олимпийских играх в Токио.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:Легкая АтлетикаТокиоОлимпиада
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры