Шубенков снялся с забегов на 110 метров с барьерами на Олимпиаде в Токио
Российский легкоатлет Сергей Шубенков снялся с олимпийского турнира в беге на 110 метров с барьерами. Предположительно, он повредил пятку на разминке. Сегодня он должен был принять участие в квалификационном забеге. Полуфинальные забеги на этой дистанции состоятся завтра, финал пройдет 5 августа.
Ранее Шубенков был обвинен в употреблении допинга, но в конце июня с него были сняты все обвинения из-за отсутствия доказательств, после чего он смог принять участие в Олимпийских играх в Токио.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru