Шубенков снялся с забегов на 110 метров с барьерами на Олимпиаде в Токио

Ранее Шубенков был обвинен в употреблении допинга, но в конце июня с него были сняты все обвинения из-за отсутствия доказательств, после чего он смог принять участие в Олимпийских играх в Токио.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

