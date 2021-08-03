Российская сборная опустилась на шестое место в медальном зачете Олимпиады
Британец Джайлс Скотт завоевал золотую медаль в парусном спорте, что позволило сборной Великобритании обойти Россию в командном зачете по количеству медалей.
Теперь у сборной Великобритании 13 золотых медалей, столько же серебряных и бронзовых, у российской команды – 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых.
Первое место в неофициальном зачете занимает сборная Китая (30 золотых, 19 серебряных, 16 бронзовых), на втором – американская команда (22 золотых медалей, 27 серебряных и 17 бронзовых), третье место заняли японцы – у них 18 золотых наград, 6 – серебряных, 10 – бронзовых.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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