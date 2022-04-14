Шахматисты России сменили континентальную федерацию

Как проинформировали в Федерации шахмат России, для смены континентальной федерации не требуется официального одобрения Международной шахматной федерации (FIDE).

К смене континентальной прописки россиян подтолкнуло временное отстранение Европейского шахматного союза федерации шахмат России и Белоруссии и запрет сборным этих стран участвовать в своих соревнованиях.

Ранее FIDE дисквалифицировала российского шахматиста Сергея Корякина за его высказывания в поддержку спецоперации России на Украине.

