Шахматисты России сменили континентальную федерацию
Наблюдательный Совет Федерации шахмат России принял решение сменить континентальную федерацию, передаёт в четверг ТАСС со ссылкой на пресс-службу спортивной Федерации по данному виду спорта.
Как отмечается, голосование за переход Федерации шахмат России из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию прошло единогласно.
В настоящее время в Азиатскую шахматную федерацию (ACF) входят 52 национальные федерации. Её возглавляет шейх Султан бин Халиф аль-Нахаян - второй сын основателя и первого президента Объединённых Арабских Эмиратов.
Как проинформировали в Федерации шахмат России, для смены континентальной федерации не требуется официального одобрения Международной шахматной федерации (FIDE).
К смене континентальной прописки россиян подтолкнуло временное отстранение Европейского шахматного союза федерации шахмат России и Белоруссии и запрет сборным этих стран участвовать в своих соревнованиях.
Ранее FIDE дисквалифицировала российского шахматиста Сергея Корякина за его высказывания в поддержку спецоперации России на Украине.
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