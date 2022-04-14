Шахматисты России сменили континентальную федерацию

Наблюдательный Совет Федерации шахмат России принял решение сменить континентальную федерацию, передаёт в четверг ТАСС со ссылкой на пресс-службу спортивной Федерации по данному виду спорта.

Как отмечается, голосование за переход Федерации шахмат России из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию прошло единогласно.

В настоящее время в Азиатскую шахматную федерацию (ACF) входят 52 национальные федерации. Её возглавляет шейх Султан бин Халиф аль-Нахаян - второй сын основателя и первого президента Объединённых Арабских Эмиратов.

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Как проинформировали в Федерации шахмат России, для смены континентальной федерации не требуется официального одобрения Международной шахматной федерации (FIDE).

К смене континентальной прописки россиян подтолкнуло временное отстранение Европейского шахматного союза федерации шахмат России и Белоруссии и запрет сборным этих стран участвовать в своих соревнованиях.

Ранее FIDE дисквалифицировала российского шахматиста Сергея Корякина за его высказывания в поддержку спецоперации России на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции ЕССанкции Против РоссииЕвропаШахматы
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