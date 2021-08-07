Серебряный призер ОИ-2020 Красильников поблагодарил победителей-норвежцев за игру
Серебряный призер Олимпиады-2020 Вячеслав Красильников рассказал спецкору "Радиоточки НСН" о пути к серебряной медали в пляжном волейболе на Играх в Токио.
Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завоевали серебро Олимпийских играх в Токио в пляжном волейболе.
Спортсмены уступили норвежцам Андерсу Бернтсену Молу и Кристиану Сандли Соруму со счетом 2–0 (21:17, 21:18). Красильников и Стояновский стали первыми в истории российскими медалистами Олимпиады в этом виде спорта.
Обладатель серебряной медали в пляжном волейболе Олимпийских Игр в Токио Вячеслав Красильников в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" рассказал, как долго шел к награде, доставшейся россиянам в этом виде спорта впервые.
«В 2008 году, когда я был дома, не в очень хорошем состоянии, смотрел Олимпийские игры и понял, что это моя мечта – попасть на Олимпийские игры, завоевать медаль. Я очень много работал и поехал в Рио. Был настрой – завоевать там медаль. Но получил четвертое место. Заслуженно. С напарником Олегом Стояновским мы нацелились завоевать в Токио медали. Но по пути мы стали чемпионами мира. Это было нереальное ощущение, было круто! И сейчас мечты сбываются. Мы пришли к цели и взяли серебряные медали», - прокомментировал награду россиянин.
Спортсмен высоко оценил соперников из Норвегии, завоевавших золотую награду ОИ-2020.
«Ребятам из Норвегии хочется сказать большое спасибо за игру. Это был удивительный матч. Они молодцы, переломили игру с самого начала в свою сторону. На данный момент они были сильнее, и я их поздравляю», - сказал Красильников.
Он также поздравил с первой олимпийской медалью в истории российского пляжного волейбола своего напарника, всю команду и тренерский штаб.
Напомним, специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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