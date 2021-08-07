Серебряный призер ОИ-2020 Красильников поблагодарил победителей-норвежцев за игру

Обладатель серебряной медали в пляжном волейболе Олимпийских Игр в Токио Вячеслав Красильников в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" рассказал, как долго шел к награде, доставшейся россиянам в этом виде спорта впервые.

«В 2008 году, когда я был дома, не в очень хорошем состоянии, смотрел Олимпийские игры и понял, что это моя мечта – попасть на Олимпийские игры, завоевать медаль. Я очень много работал и поехал в Рио. Был настрой – завоевать там медаль. Но получил четвертое место. Заслуженно. С напарником Олегом Стояновским мы нацелились завоевать в Токио медали. Но по пути мы стали чемпионами мира. Это было нереальное ощущение, было круто! И сейчас мечты сбываются. Мы пришли к цели и взяли серебряные медали», - прокомментировал награду россиянин.

Спортсмен высоко оценил соперников из Норвегии, завоевавших золотую награду ОИ-2020.