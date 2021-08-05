«После Рио не спал три месяца». Российские «пляжники» в Токио закрыли гештальт
Финалисты Олимпиады Красильников и Стояновский рассказали спецкору "Радиоточки НСН", как им жилось после обидного поражения в Рио-де-Жанейро пять лет назад.
В финал олимпийского турнира по пляжному волейболу вышла пара из России - Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. В поединке за право выйти в эту стадию они оказались сильнее двойки из Катара - Шерифа Юнусса и Ахмеда Тиджана. Россияне победили в двух сетах - 21:19, 21:17.
В полуфинале олимпийских игр они оказались уже во второй раз. В 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Красильников и Стояновский встречались с итальянцами Даниэле Лупо и Паоло Николаи и обидно уступили в решающем сете с минимальной разницей – 13:15.
«После Олимпиады в Рио я не спал три месяца, потом на протяжении пятилетнего пути в Токио мне постоянно тыкают: «А ты помнишь? Помнишь? Надо, чтобы не было так же, как в Рио. В Рио ты не доработал. А в Токио это аукнется. Короче, это задница», - передает слова Красильникова из Токио спецкор "Радиоточки НСН".
Вячеслав также рассказал, почему на турнире в Токио у россиян все сложилось по-другому.
«Мы справились психологически, это самое главное. Техника у нас и так на высоком уровне. Кто сильнее психологически, тот и побеждает. В начале турнира было сложно справиться с эмоциями. Сейчас мы уже делаем то, что умеем. Сегодня технически все делали круто, поэтому и хороший результат. Самое сложное – справиться со своими мыслями и эмоциями во время игры. А если сейчас не подам? А если мой напарник не добьет? А если третья партия? Если ты научишься бороться с эмоциями, то победишь. Считаю, что мы доказали, что психологически готовы к победам», - отметил Красильников.
Стояновский подтвердил, что главное было справиться с нервами.
«Было видно, что обе команды нервничали, в том числе и я, но мы это перебороли. Были проблемы и во второй партии, но мы нашли съём и довели дело до конца», - отметил он.
Напоследок журналисты поинтересовались, почему волейболисты все матчи играли в красном, а сегодня вышли на песок в белом.
«Все наряды нужно выгулять!» - отшутился Стояновский.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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