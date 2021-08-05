«После Рио не спал три месяца». Российские «пляжники» в Токио закрыли гештальт

«После Олимпиады в Рио я не спал три месяца, потом на протяжении пятилетнего пути в Токио мне постоянно тыкают: «А ты помнишь? Помнишь? Надо, чтобы не было так же, как в Рио. В Рио ты не доработал. А в Токио это аукнется. Короче, это задница», - передает слова Красильникова из Токио спецкор "Радиоточки НСН".

Вячеслав также рассказал, почему на турнире в Токио у россиян все сложилось по-другому.

«Мы справились психологически, это самое главное. Техника у нас и так на высоком уровне. Кто сильнее психологически, тот и побеждает. В начале турнира было сложно справиться с эмоциями. Сейчас мы уже делаем то, что умеем. Сегодня технически все делали круто, поэтому и хороший результат. Самое сложное – справиться со своими мыслями и эмоциями во время игры. А если сейчас не подам? А если мой напарник не добьет? А если третья партия? Если ты научишься бороться с эмоциями, то победишь. Считаю, что мы доказали, что психологически готовы к победам», - отметил Красильников.

Стояновский подтвердил, что главное было справиться с нервами.

«Было видно, что обе команды нервничали, в том числе и я, но мы это перебороли. Были проблемы и во второй партии, но мы нашли съём и довели дело до конца», - отметил он.

Напоследок журналисты поинтересовались, почему волейболисты все матчи играли в красном, а сегодня вышли на песок в белом.

«Все наряды нужно выгулять!» - отшутился Стояновский.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

