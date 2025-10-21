Верховная рада поддержала продление на Украине военного положения

Он уточнил, что, согласно законопроекту, который в парламент внём президент Украины Владимир Зеленский, военное положение продлевается до 3 февраля 2026 года. До этой же даты будет продлена всеобщая мобилизация.

«За проголосовали 317 человек, один – против, один воздержался. Закон вступит в силу с 5 ноября и на 90 дней», - написал Железняк.

Он добавил, что также было одобрено увеличение расходов на оборону на 2025 год на 325 млрд гривен (7,78 млрд долларов), пишет RT.

Ранее украинский нардеп Роман Костенко заявил, что мобилизация и военное положение не будут отменены на Украине даже после заключения перемирия или достижения мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

