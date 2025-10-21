«В блокчейне все фиксируется, поэтому будет легко доказать факт покупки криптовалюты в браке, все достаточно прозрачно. Можно посмотреть, что и когда было куплено на какой кошелек. Тут прозрачность абсолютная для Семейного кодекса и для налоговой. При этом надо понимать, что кошелек должен быть привязан к конкретному гражданину. Это потребует обучения специалистов, но в этом нет ничего такого. Очевидно, что это новый вид имущества, который должен быть отражен в Семейном кодексе. Мы эту идею поддерживаем. Это ничем не отличается от любого другого имущества, которое делят при разводе. Криптовалюта проникли во все сферы наши жизни, это уже бытовое явление, особенно для молодежи», - рассказал он.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с НСН предложил взимать госпошлину за развод с того супруга, который стал причиной расторжения брака.

