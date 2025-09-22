Игорь Акинфеев стал героем первого футбольного эпизода мультсериала «Чемпионы»

«Футбол - это всегда про команду. Неважно, на каком поле ты играешь - реальном или анимационном. Главное, помнить, что победа рождается не из желания выделиться, а из умения работать вместе - отметил Акинфеев.

По сюжету эпизода на матч «Вымпелов» и «Метеоров» приходит скаут из знаменитой команды. Игроки пытаются всячески проявить себя перед легендой футбола, но растущая конкуренция за внимание скаута заканчивается потасовкой между юными футболистами, узнать исход которой можно посмотрев серию.

Первые два эпизода озвучил российский актер Сергей Бурунов. Эпизод с участием легендарного вратаря открыл блок серий, посвященный новому виду спорта - футболу. Премьера состоялась в Okko, выступающем сопродюсером мультсериала, а также на телеканале «Карусель».

