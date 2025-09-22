Игорь Акинфеев стал героем первого футбольного эпизода мультсериала «Чемпионы»
Известный российский футболист и капитан ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев появится в новой серии спортивного мультсериала «Чемпионы» киностудии «Союзмультфильм».
«Футбол - это всегда про команду. Неважно, на каком поле ты играешь - реальном или анимационном. Главное, помнить, что победа рождается не из желания выделиться, а из умения работать вместе - отметил Акинфеев.
По сюжету эпизода на матч «Вымпелов» и «Метеоров» приходит скаут из знаменитой команды. Игроки пытаются всячески проявить себя перед легендой футбола, но растущая конкуренция за внимание скаута заканчивается потасовкой между юными футболистами, узнать исход которой можно посмотрев серию.
Первые два эпизода озвучил российский актер Сергей Бурунов. Эпизод с участием легендарного вратаря открыл блок серий, посвященный новому виду спорта - футболу. Премьера состоялась в Okko, выступающем сопродюсером мультсериала, а также на телеканале «Карусель».
Ранее сценарист Олег Маловичко, известный зрителю по сериала «Трасса», «Лихие» и фильмам «Лед» и «Притяжение» в разговоре с НСН назвал вызовом работу над первым фильмом по вселенной творчества Корнея Чуковского.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти Молдавии запретили комедию «Иван Васильевич меняет профессию»
- С Галкина потребовали взыскать более полумиллиона рублей за электричество
- Политолог объяснил, кто и зачем убеждает немцев в скорой войне с Россией
- Эрдоган: ООН больше не способна выполнять свои основные функции
- Путин разрешил иностранцам платить за газ рублями не только через Газпромбанк
- Кинокритик Альперина: Сериалу «Москва слезам не верит» помешало его название
- В США призвали Трампа одобрить предложение Путина по ДСНВ
- В Госдуме призвали включить вакцинацию от ВПЧ в календарь прививок
- «Хаоса не будет!»: Водители об идее самоподготовки к экзаменам в ГАИ
- В РПЦ назвали веру в инопланетян «формой мракобесия»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru