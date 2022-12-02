Сборные Португалии и Южной Кореи отправили домой соперников из Уругвая и Ганы

Сборная Южной Кореи со счетом 2:1 нанесла поражение национальной команде Португалии в третьем, заключительном туре групповой стадии чемпионата мира в Катаре, сообщает «Интерфакс».

В самом начале матча вперед вышли португальцы, на 5-й минуте встречи в Аль-Раяне Рикарду Орта вывел свою команду вперед. На 27-й минуте Ким Юнь Квон сравнял счет, на первой дополнительной минуте ко времени матча – Хван Хи Чан провел победный для корейцев гол.

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В параллельной игре группы Н сборная Уругвая со счетом 2:0 победила Гану. На 26-й и 32-й минутах дубль оформил Хиорхьян де Арраскаета. На 21-й минуте футболист сборной Ганы Андрей Айю не смог реализовать пенальти.

Португалия ещё по итогам двух первых туров досрочно обеспечила себе выход в плей-офф. В их активе 6 очков. На второй строчке расположилась сборная Южной Кореи, набравшая одинаковое количество баллов с Уругваем – по 4. Однако у азиатских футболистов преимущество по дополнительным показателям – большее число голов при равной разности забитых и пропущенных мячей. Южная Корея вышла в 1/8 финала, Уругвай вместе с Ганой (3 очка) покидают турнир.

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ФОТО: fifa.com
ТЕГИ:Южная КореяПортугалияКатарЧемпионат Мира По Футболу
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