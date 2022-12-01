Сборная Бельгия вылетела с ЧМ-2022 в Катаре

Сборные Хорватии и Бельгии сыграли вничью в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Встреча проходила на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане и завершилась со счётом 0:0.

На 17-й минуте игры главный арбитр Энтони Тейлор отменил пенальти в ворота бельгийской сборной.

В концовке матча форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку четыре раза не попал в пустые ворота соперников.