Сборная Бельгия вылетела с ЧМ-2022 в Катаре
Сборные Хорватии и Бельгии сыграли вничью в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Встреча проходила на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане и завершилась со счётом 0:0.
На 17-й минуте игры главный арбитр Энтони Тейлор отменил пенальти в ворота бельгийской сборной.
В концовке матча форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку четыре раза не попал в пустые ворота соперников.
Таким образом, Хорватия набрала пять очков и вышла в плей-офф чемпионата мира со второго места группы F. Бельгия с четырьмя очками расположилась на третьей строчке и прекратила борьбу на ЧМ-2022.
Вылет Бельгии из группы спортивные СМИ называют сенсацией этого чемпионата.
Ранее сборная Ганы выиграла у Южной Кореи в матче ЧМ-2022, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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