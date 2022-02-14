Сборная России стала 7-й в командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина на ОИ
Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина заняла седьмое место в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.
Данил Садреев, Роман Трофимов, Михаил Назаров и Евгений Климов набрали в общей сложности 806,5 балла. Победителями стали летающие лыжники из Австрия, чей результат 942,7 балла.
Серебряные медали выиграли спортсмены из Словении (934,4 балла), бронза досталась представителям Германии (922,9 балла).
Ранее сборная России, которую представляли Данил Садреев, Евгений Климов, Ирма Махиня и Екатерина Аввакумова, завоевала серебро в командном микс-турнире в прыжках на лыжах с трамплина на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщает телеканал «360».
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