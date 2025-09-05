Песков: Мошенники будут использовать Max, как и другие мессенджеры

Отвечая на вопрос о вероятной блокировке работы в РФ зарубежных платформ, он указал, что это будут решать специалисты.

Также Песков указал, что не видит между сервисами разницы.

«Я просто не понимаю, в чём разница между российским сервисом и зарубежными... искренне не понимаю контекст этих обсуждений... Какая разница? Так же Max будут использовать», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что для развития национальной платформе Max нужны конкуренты, поэтому зарубежные мессенджеры должны остаться в России, сообщает RT.

