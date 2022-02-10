Мужская сборная России по кёрлингу обыграла китайцев на ОИ в Пекине
Мужская сборная России по кёрлингу обыграла сборную Китая на Олимпийских играх в Пекине.
Матч второго тура группового турнира завершился со счётом 7:4 в пользу российской сборной, в состав которой вошли Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.
В первой встрече группового этапа сборная России проиграла сборной США со счётом 5:6. Следующий соперник россиян - сборная Швейцарии, матч пройдёт 11 февраля.
Ранее женская сборная России по кёрлингу со счётом 3:9 проиграла команде США в матче первого тура на ОИ в Пекине, сообщает RT.
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