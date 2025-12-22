Сборная России сохранила 33-е место в рейтинге ФИФА

Первое место в рейтинге сохранила сборная Испании (1 877,18). В ТОП-3 также остались Аргентина (1 873,33) и Франция (1 870).

Нет изменений и у остальных национальных команд в десятке лучших. Позиции с четвёртой по 10-ю сохранили Англия (1834,12), Бразилия (1760,46), Португалия (1760,38), Нидерланды (1756,27), Бельгия (1730,71), Германия (1724,15) и Хорватия (1716,88).

Ранее российская сборная по футболу уступила в товарищеском матче команде Чили со счетом 2:0, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».