Определены все напрямую отобравшиеся на ЧМ-2026 сборные
Определился полный список европейских сборных по футболу, которые гарантировали себе участие в предстоящем ЧМ-2026.
Турнир примет тройка стран-хозяев: США, Канада и Мексика. В элитную группу прямых квалификатов вошли Германия, Франция, Испания, Португалия, а также Хорватия, Нидерланды, Бельгия, Норвегия, Австрия и Швейцария.
Борьба за остальные путевки продолжится в стыковых матчах, куда попали сборные, финишировавшие вторыми в своих группах. Среди претендентов — Италия, Дания, Украина, Турция, Польша, Уэльс и другие. А команды из Румынии, Швеции, Северной Ирландии и Северной Македонии вступят в борьбу во втором раунде плей-офф в марте 2026 года.
Ранее стало известно, что ФИФА поддержит увеличение числа участников чемпионата мира до 64, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
