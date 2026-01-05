Мадуро на первом заседании суда в Нью-Йорке заявил о своей невиновности
Президент Венесуэлы Николас Мадуро предстал перед федеральным судом в Нью-Йорке, где сделал ряд заявлений, касающихся своего статуса и предъявленных ему обвинений. Он прибыл на заседание без наручников и пользовался наушниками для синхронного перевода, сообщает CNN.
В ходе слушаний Мадуро заявил, что считает себя честным человеком и подчеркнул, что продолжает оставаться действующим президентом Венесуэлы. По его словам, он не отказывается от своих полномочий, несмотря на разбирательство в США.
Отвечая на вопросы судьи, Мадуро также сообщил, что до появления в зале суда не видел обвинительного заключения и не был осведомлен о своих процессуальных правах. По данным СМИ, это может указывать на ограниченное время, которое он и его защита имели для подготовки к заседанию.
Супруга венесуэльского лидера Силия Флорес, также присутствовавшая в суде, заявила о своей полной невиновности по всем выдвинутым против нее обвинениям американской стороны. Помимо этого, Мадуро и его супруга обратились к суду с просьбой обеспечить им консульский визит, передает «Радиоточка НСН».
