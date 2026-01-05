Армия Молдавии откажется от автоматов Калашникова
Вооруженные силы Молдавии планируют постепенно отказаться от автоматов Калашникова и перейти на стрелковое оружие стандартов НАТО. Об этом заявил министр обороны республики Анатолий Носатый в эфире телеканала Moldova 1.
По его словам, переход на западные образцы вооружения рассматривается как часть программы модернизации армии и обеспечения оперативной совместимости с партнерами. Использование натовского калибра, отметил министр, позволит Молдавии получить доступ к единой логистической системе, боеприпасам и запасным частям. Переход будет осуществляться поэтапно.
Носатый уточнил, что от автоматов Калашникова уже отказались четыре или пять подразделений, в том числе полк Генерального штаба и Военная академия. В дальнейшем аналогичные изменения планируется распространить и на другие части.
Автоматы Калашникова ранее составляли основу стрелкового вооружения молдавской армии и использовались с советского периода, передает «Радиоточка НСН».
