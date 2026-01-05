В Дании призвали серьезно отнестись к словам Трампа о Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что высказывания президента США Дональда Трампа о необходимости Гренландии следует воспринимать всерьез. Об этом она сказала в интервью местной телерадиокомпании, слова главы правительства приводит агентство Reuters.

По словам Фредериксен, заявления американского президента о желании получить Гренландию нельзя игнорировать. При этом она подчеркнула, что возможные силовые действия США против государства — члена НАТО приведут к остановке всех существующих механизмов взаимодействия внутри альянса.