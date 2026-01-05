После пожара на курорте в Швейцарии в больницах остаются 83 пострадавших

После пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана в медицинских учреждениях продолжают находиться 83 человека. Об этом сообщает полиция кантона Вале.

По данным правоохранителей, всего были идентифицированы 116 пострадавших. Большинство из них получили тяжелые травмы, в том числе обширные ожоги. Около 50 человек были направлены на лечение в специализированные ожоговые центры за пределами Швейцарии, в том числе во Францию, Италию и Германию, где им оказывают медицинскую помощь.

Власти сообщили, что в пятницу, 9 января, в Кран-Монтане пройдет церемония памяти жертв трагедии. Этот день в стране будет объявлен национальным трауром.

Пожар произошел в новогоднюю ночь около 01:30 по местному времени в баре на популярном альпийском курорте. В результате погибли 40 человек, большинство из них — подростки и молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет. Следствие установило, что возгорание началось из-за использования фейерверков-фонтанов, от которых загорелось потолочное покрытие. В отношении двух владельцев заведения начато расследование по подозрению в убийстве по неосторожности, передает «Радиоточка НСН».

