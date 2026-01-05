После пожара на курорте в Швейцарии в больницах остаются 83 пострадавших

После пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана в медицинских учреждениях продолжают находиться 83 человека. Об этом сообщает полиция кантона Вале.

По данным правоохранителей, всего были идентифицированы 116 пострадавших. Большинство из них получили тяжелые травмы, в том числе обширные ожоги. Около 50 человек были направлены на лечение в специализированные ожоговые центры за пределами Швейцарии, в том числе во Францию, Италию и Германию, где им оказывают медицинскую помощь.