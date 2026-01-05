Власти Венесуэлы приказали полиции искать причастных к атаке США

Власти Венесуэлы поручили полиции немедленно начать поиск и задержание лиц, которых сочтут причастными к содействию или поддержке вооруженного нападения США на территорию страны. Это следует из декрета, опубликованного на официальном портале нормативных актов.

Согласно документу, национальные, региональные и муниципальные подразделения полиции обязаны проводить розыск по всей территории республики и передавать задержанных в распоряжение прокуратуры и системы уголовного правосудия для последующего разбирательства.

Власти Кубы заявили о гибели 32 кубинцев в результате операции США в Венесуэле

В тексте подчеркивается, что судебные процедуры должны проходить с соблюдением процессуальных гарантий.

Декрет датирован 3 января. Под ним стоят подписи президента Венесуэлы, вице-президента и членов правительства, передает «Радиоточка НСН».

