В Венесуэле объявили мобилизацию после атаки США
Власти Венесуэлы объявили мобилизацию вооруженных сил по всей территории страны и ввели военный режим для сотрудников нефтяной отрасли и других ключевых производств после атаки США. Это следует из декрета, опубликованного на официальном портале правовых актов.
Согласно документу, предписывается немедленно задействовать все имеющиеся ресурсы национальной мощи для отражения иностранной агрессии. Также вводится милитаризация государственной инфраструктуры, нефтяной промышленности и других стратегически важных отраслей. Персонал таких предприятий временно переводится на режим военного подчинения.
Декрет предусматривает усиление патрулирования и охраны на сухопутных, воздушных и морских границах страны. Меры вводятся сроком на 90 дней с момента публикации документа.
Документ датирован 3 января и подписан президентом Венесуэлы, вице-президентом и членами правительства, передает «Радиоточка НСН».
