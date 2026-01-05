«Чебурашка 2» побил рекорд по скорости кассовых сборов

Фильм «Чебурашка 2» стал самым кассовым релизом начала 2026 года и установил рекорд по скорости сборов в российском прокате.

Как следует из данных Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино, картина собрала 3 миллиарда рублей всего за пять дней.