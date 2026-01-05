«Чебурашка 2» побил рекорд по скорости кассовых сборов
5 января 202622:17
Фильм «Чебурашка 2» стал самым кассовым релизом начала 2026 года и установил рекорд по скорости сборов в российском прокате.
Как следует из данных Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино, картина собрала 3 миллиарда рублей всего за пять дней.
Таким образом, «Чебурашка 2» стал шестым фильмом в истории отечественного кинопроката, преодолевшим планку в 3 миллиарда рублей, и единственной премьерой 2026 года с таким результатом.
При этом ни одна из предыдущих картин не достигала этой отметки так быстро, передает «Радиоточка НСН».
