Орбан заявил о некорректности сравнения операции РФ и действий США в Венесуэле

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает некорректным сравнивать российскую военную операцию на Украине с действиями США в Венесуэле. Его слова приводит венгерское издание Origo.

Отвечая на вопрос журналистов, Орбан отметил, что любые подобные сопоставления несут риски и он не считает нужным в них углубляться. По его словам, речь идет о принципиально разных операциях, которые отличаются как политическим контекстом, так и правовой основой.

Россиян призвали воздержаться от поездок в Венесуэлу

США нанесли массированные удары по Венесуэле в ночь на 3 января по местному времени. Операция под названием «Абсолютная решимость» продолжалась более двух часов. В результате, по данным американских властей, из страны были вывезены президент Венесуэлы Николас Мадуро и первая леди Силия Флорес. В Вашингтоне заявили, что они обвиняются в наркотерроризме, контрабанде оружия и хранении наркотиков.

Власти Венесуэлы расценили действия США как акт военной агрессии и ввели в стране чрезвычайное положение. Российский МИД осудил операцию, подчеркнув, что Венесуэла должна иметь право самостоятельно определять свою судьбу без внешнего вмешательства, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:ВенесуэлаУкраинаРоссияВенгрия

Горячие новости

Все новости

партнеры