Орбан заявил о некорректности сравнения операции РФ и действий США в Венесуэле
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает некорректным сравнивать российскую военную операцию на Украине с действиями США в Венесуэле. Его слова приводит венгерское издание Origo.
Отвечая на вопрос журналистов, Орбан отметил, что любые подобные сопоставления несут риски и он не считает нужным в них углубляться. По его словам, речь идет о принципиально разных операциях, которые отличаются как политическим контекстом, так и правовой основой.
США нанесли массированные удары по Венесуэле в ночь на 3 января по местному времени. Операция под названием «Абсолютная решимость» продолжалась более двух часов. В результате, по данным американских властей, из страны были вывезены президент Венесуэлы Николас Мадуро и первая леди Силия Флорес. В Вашингтоне заявили, что они обвиняются в наркотерроризме, контрабанде оружия и хранении наркотиков.
Власти Венесуэлы расценили действия США как акт военной агрессии и ввели в стране чрезвычайное положение. Российский МИД осудил операцию, подчеркнув, что Венесуэла должна иметь право самостоятельно определять свою судьбу без внешнего вмешательства, передает «Радиоточка НСН».
