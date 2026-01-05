Орбан заявил о некорректности сравнения операции РФ и действий США в Венесуэле

США нанесли массированные удары по Венесуэле в ночь на 3 января по местному времени. Операция под названием «Абсолютная решимость» продолжалась более двух часов. В результате, по данным американских властей, из страны были вывезены президент Венесуэлы Николас Мадуро и первая леди Силия Флорес. В Вашингтоне заявили, что они обвиняются в наркотерроризме, контрабанде оружия и хранении наркотиков.

Власти Венесуэлы расценили действия США как акт военной агрессии и ввели в стране чрезвычайное положение. Российский МИД осудил операцию, подчеркнув, что Венесуэла должна иметь право самостоятельно определять свою судьбу без внешнего вмешательства, передает «Радиоточка НСН».

