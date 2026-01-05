Мадуро нанял адвоката, добившегося освобождения Ассанжа

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, задержанный властями США, привлек к защите американского адвоката Барри Поллака, ранее участвовавшего в деле основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Поллак представлял интересы Ассанжа при переговорах с американской прокуратурой, которые в 2024 году завершились сделкой о признании вины и позволили ему выйти на свободу.

СМИ: Мадуро этапировали как опасного заключенного

Юрист также известен участием в деле бывшего бухгалтера компании Enron Майкла Крауца, завершившемся оправдательным приговором.

Как отмечается, Барри Поллак является партнером юридической фирмы Harris, St. Laurent & Wechsler и специализируется на сложных уголовных делах федерального уровня. Другие детали соглашения о его участии в защите Мадуро не уточняются, передает «Радиоточка НСН».

