Мадуро нанял адвоката, добившегося освобождения Ассанжа

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, задержанный властями США, привлек к защите американского адвоката Барри Поллака, ранее участвовавшего в деле основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Поллак представлял интересы Ассанжа при переговорах с американской прокуратурой, которые в 2024 году завершились сделкой о признании вины и позволили ему выйти на свободу.