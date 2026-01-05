Мадуро нанял адвоката, добившегося освобождения Ассанжа
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, задержанный властями США, привлек к защите американского адвоката Барри Поллака, ранее участвовавшего в деле основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Поллак представлял интересы Ассанжа при переговорах с американской прокуратурой, которые в 2024 году завершились сделкой о признании вины и позволили ему выйти на свободу.
Юрист также известен участием в деле бывшего бухгалтера компании Enron Майкла Крауца, завершившемся оправдательным приговором.
Как отмечается, Барри Поллак является партнером юридической фирмы Harris, St. Laurent & Wechsler и специализируется на сложных уголовных делах федерального уровня. Другие детали соглашения о его участии в защите Мадуро не уточняются, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мадуро на первом заседании суда в Нью-Йорке заявил о своей невиновности
- Мадуро нанял адвоката, добившегося освобождения Ассанжа
- Власти Венесуэлы приказали полиции искать причастных к атаке США
- В Венесуэле объявили мобилизацию после атаки США
- Более 300 туристов, в том числе россиян, застряли на острове Сокотра в Йемене
- «По стопам Асада»: Верховный лидер Ирана приготовился к побегу в Москву
- Зеленский рассказал о роли генерала СБУ в организации ударов по России
- Резервную линию электроснабжения ЗАЭС отключили со стороны Украины
- Путин заявил, что в детстве мечтал стать разведчиком
- Лорд Пневмослон пообещал еще больше сеансов «пневмотерапии» в Новом году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru