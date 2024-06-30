Сборная Германии обыграла Данию и вышла в четвертьфинал Евро-2024
30 июня 202403:01
Сборная ФРГ по футболу обыграла команду Дании в матче 1/8 финала Евро-2024.
Встреча в Дортмунде завершилась со счетом 2:0.
В четвертьфинале 5 июля немецкие футболисты встретятся с победителем матча 1/8 финала между сборными Испании и Грузии.
Национальная футбольная команда Швейцарии обыграла итальянцев в 1/8 финала Евро-2024, выбив действующих чемпионов из турнира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru