В Таиланде за несколько дней задержали около 20 россиян

Около двадцати россиян задержали на острове Пханган в Таиланде за последние дни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дежурного офицера местного полицейского участка.

«У нас в камерах временного содержания сейчас находятся около 20 россиян, задержанных за последние три-пять дней разными службами», — отметил правоохранитель.

По его словам, большинство граждан задержаны за визовые нарушения, однако некоторых задержала по уголовным обвинениям уголовная или туристическая полиция. Офицер отметил, что ему неизвестно, кого конкретно и по каким делам поместили в изолятор.

Ранее генеральный консул РФ в таиландском городе Пхукет Егор Иванов сообщил о гибели россиянина в море у пляжа Карон.

