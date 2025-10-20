Песков: Вопрос заморозки конфликта на Украине поднимался неоднократно
20 октября 202513:10
Тема возможной заморозки конфликта России и Украины поднималась неоднократно. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее журналисты сообщили, что президент США Дональд Трамп предложил Москве и Киеву остановить боевые действия на текущей линии фронта и договориться о чем-либо позже.
«Это газетное сообщение. В целом, разных много было заявлений на этот счет», - прокомментировал представитель Кремля.
Песков добавил, что эта тема с разными нюансами не раз поднималась в ходе российско-американских контактов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: США не уведомляли Россию о решении по «Томагавкам»
- В Театре имени Ленсовета опровергли слухи о завершении Боярским карьеры
- Вирусолог назвал страны, в которых можно подхватить опасную плесень в легких
- Песков: Полномасштабная подготовка встречи Путина и Трампа еще не началась
- Совет ЕС утвердил предложение запретить закупки российского газа
- Песков: Вопрос заморозки конфликта на Украине поднимался неоднократно
- Каллас назвала «не очень приятной» новость о поездке Путина в Будапешт
- Достоевский в ритме: Как «Рэп-театр» соединяет классику и флоу
- Армия России освободила Ленино в ДНР
- Глава РФС рассказал о регулярно поступающих миллионах евро от УЕФА
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru