Песков: Вопрос заморозки конфликта на Украине поднимался неоднократно

Ранее журналисты сообщили, что президент США Дональд Трамп предложил Москве и Киеву остановить боевые действия на текущей линии фронта и договориться о чем-либо позже.

«Это газетное сообщение. В целом, разных много было заявлений на этот счет», - прокомментировал представитель Кремля.

Песков добавил, что эта тема с разными нюансами не раз поднималась в ходе российско-американских контактов.

