Песков: Вопрос заморозки конфликта на Украине поднимался неоднократно

Тема возможной заморозки конфликта России и Украины поднималась неоднократно. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Сбросил карты со стола! Как Трамп встретил Зеленского в Белом доме

Ранее журналисты сообщили, что президент США Дональд Трамп предложил Москве и Киеву остановить боевые действия на текущей линии фронта и договориться о чем-либо позже.

«Это газетное сообщение. В целом, разных много было заявлений на этот счет», - прокомментировал представитель Кремля.

Песков добавил, что эта тема с разными нюансами не раз поднималась в ходе российско-американских контактов.

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
