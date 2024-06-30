Италия проиграла Швейцарии в первом матче Евро-2024
30 июня 202402:01
Национальная футбольная команда Швейцарии обыграла итальянцев в 1/8 финала Евро-2024, выбив действующих чемпионов из турнира.
Счет встречи — 2:0. Как заявил главный тренер швейцарской сборной Мурат Якин, «это историческая победа».
В четвертьфинале швейцарские футболисты встретится либо с Англией, либо со Словакией.
Ранее суперкомпьютер назвал Англию главным фаворитом Евро-2024 перед плей-офф, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шредера вызвали как свидетеля по делу о «Северном потоке-2»
- Италия проиграла Швейцарии в первом матче Евро-2024
- Развожаев: Вместе со специальной военной операцией идет информационная война
- В Белоруссии назвали непростой обстановку на границе с Украиной
- Пять человек госпитализировали с отравлением из-за салата под Волгоградом
- СМИ: Создатели «Слова пацана» и «Фишера» сняли новый сериал про девяностые в России
- ВСУ обстреляли два населенных пункта Белгородской области
- Группа «Алиса» выпустила обновленный клип к песне «Леший»
- Дети из России отправятся в аналог «Артека» в КНДР в конце июля
- Российская теннисистка Касаткина выиграла турнир WTA в Британии
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru