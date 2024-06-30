Италия проиграла Швейцарии в первом матче Евро-2024

Национальная футбольная команда Швейцарии обыграла итальянцев в 1/8 финала Евро-2024, выбив действующих чемпионов из турнира.

Показывать нельзя? Компьютер и футболисты РФ поспорили о фаворитах Евро-2024

Счет встречи — 2:0. Как заявил главный тренер швейцарской сборной Мурат Якин, «это историческая победа».

В четвертьфинале швейцарские футболисты встретится либо с Англией, либо со Словакией.

Ранее суперкомпьютер назвал Англию главным фаворитом Евро-2024 перед плей-офф, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:СпортФутбол

Горячие новости

Все новости

партнеры