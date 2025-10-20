Каллас назвала «не очень приятной» новость о поездке Путина в Будапешт
20 октября 202512:59
Новость о предстоящем визите президента России Владимира Путина в Будапешт, где он проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом, «не очень приятная». Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Reuters.
«Нет, неприятно... видеть, что человек, на которого МУС выдал ордер на арест, приезжает в европейскую страну», — сказала дипломат.
В то же время Каллас призвала учитывать, будет ли какой-то результат от переговоров.
Ранее Трамп после телефонных переговоров с Путиным заявил, что проведет встречу с российским коллегой в Будапеште, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
