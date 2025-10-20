Глава РФС рассказал о регулярно поступающих миллионах евро от УЕФА
Российский футбольный союз регулярно получает денежные средства от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), несмотря на отстранение России от международных турниров. Об этом рассказал президент РФС Александр Дюков порталу Sport24.
Глава союза прокомментировал сообщения о том, что УЕФА выплатил РФС почти 11 млн евро.
«Мы получаем средства от УЕФА достаточно регулярно. Честно говоря, не помню — 11 миллионов или сколько», - отметил Дюков.
Он указал, что эти деньги направляют на развитие футбола, строительство инфраструктуры, реализацию различных проектов.
Ранее глава УЕФА Александер Чеферин счел бессмысленным отстранение российских футболистов в связи с конфликтом на Украине, по его мнению, это не имело значения и не способствовало завершению кризиса.
