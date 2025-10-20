В Киеве во дворе дома взорвался автомобиль
20 октября 202512:21
Легковой автомобиль BMW X3 взорвался во дворе жилого дома в Киеве. Об этом заявили в местной полиции.
Ранее СМИ сообщили, что утром в украинской столице взорвалась машина, пишет RT.
По данным полиции, инцидент произошел около 06:00 в Голосеевском районе. По предварительной информации, под водительское сиденье машины было заложено взрывное устройство. В момент инцидента в салоне авто никого не было, обошлось без пострадавших.
Известно, что из-за взрыва была повреждена припаркованная рядом машина.
