В Киеве во дворе дома взорвался автомобиль

Легковой автомобиль BMW X3 взорвался во дворе жилого дома в Киеве. Об этом заявили в местной полиции.

Ранее СМИ сообщили, что утром в украинской столице взорвалась машина, пишет RT.

По данным полиции, инцидент произошел около 06:00 в Голосеевском районе. По предварительной информации, под водительское сиденье машины было заложено взрывное устройство. В момент инцидента в салоне авто никого не было, обошлось без пострадавших.

Известно, что из-за взрыва была повреждена припаркованная рядом машина.

