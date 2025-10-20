«Эту тему просто хорошо распиарили, и, как и всегда бывает в этом случае, она нашла покупателя. Абсолютно дохлую тему очень активно раскручивали в 2024 году и в первом полугодии 2025 года, но глобальный рынок драгоценных камней вряд ли с прошлого года стал лучше и привлекательнее. Цены на бриллианты находятся в тренде падения с января 2022 года. Правда, в августе 2025 года цена достигла дна, после этого наметился незначительный разворот, но непонятно, что с ним будет дальше, я бы не судил по полутора месяцам о том, что спрос оживился. Вместе с тем сейчас все драгметаллы растут в цене — золото давно улетело в космос, серебро, платина, палладий. Я не исключаю, что и алмазы смогут стать способом сбережения денег», — сказал Голубовский.

В свою очередь исполнительный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров» Владимир Збойков отметил, что за последний год цены на ювелирные изделия выросли примерно на треть, но не за счет бриллиантов, а за счет золота.

«В среднем сегодня чек по изделиям с бриллиантами вырос не за счет роста стоимости бриллиантов, а за счет стоимости золота. С точки зрения логистических затрат и затрат на оплату приобретаемых бриллиантов, более 90% этих камней мы приобретаем по импорту, их гранят в Индии, к нам они попадают либо напрямую, либо окольными путями. Логистические затраты росли, сложности с оплатой — тоже, но стоимость бриллиантов, приобретаемых в Индии, падала. В какой-то степени здесь одно наложилось на другое: с одной стороны, сами бриллианты на мировом рынке несколько падали в цене от 1% до 12% (чем крупнее камень, тем меньше снижение), но за счет роста затрат на логистику и оплату цена оставалась примерно прежней, стоимость же золота все время росла, причем стремительно. За год цена на золото взлетела на 33%, примерно столько же прибавили в цене и украшения. Сегодня рынок ювелирных украшений достаточно широко представлен во всех сегментах, практически все распродается», — подытожил он.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев заявил, что крупнейший в истории России бриллиант «Новое солнце» весом более 100 карат планируют продать на аукционе. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

