В России усомнились в привлекательности бриллиантов для инвестиций
Глобальный рынок драгоценных камней не стал привлекательным, поскольку цены на бриллианты стабильно падали с января 2022 года и лишь недавно начали незначительно расти, сказал НСН Дмитрий Голубовский.
С августа текущего года цены на бриллианты начали незначительно расти после более чем трехлетнего падения, однако говорить о резком спросе на них пока рано. Одновременно с этим в цене растут все драгметаллы, не исключено, что и алмазы смогут стать способом сбережения денег. Об этом НСН заявил эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.
Спрос на инвестиционные бриллианты вырос на 20% за январь–сентябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило издание «Известия». По оценкам экспертов, объем сделок достиг 45 млрд рублей в год при доходности 3–5%. Голубовский отметил, что бриллианты лишь на протяжении последних полутора месяцев начали незначительно расти в цене — до этого три года цена на них снижалась.
«Эту тему просто хорошо распиарили, и, как и всегда бывает в этом случае, она нашла покупателя. Абсолютно дохлую тему очень активно раскручивали в 2024 году и в первом полугодии 2025 года, но глобальный рынок драгоценных камней вряд ли с прошлого года стал лучше и привлекательнее. Цены на бриллианты находятся в тренде падения с января 2022 года. Правда, в августе 2025 года цена достигла дна, после этого наметился незначительный разворот, но непонятно, что с ним будет дальше, я бы не судил по полутора месяцам о том, что спрос оживился. Вместе с тем сейчас все драгметаллы растут в цене — золото давно улетело в космос, серебро, платина, палладий. Я не исключаю, что и алмазы смогут стать способом сбережения денег», — сказал Голубовский.
В свою очередь исполнительный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров» Владимир Збойков отметил, что за последний год цены на ювелирные изделия выросли примерно на треть, но не за счет бриллиантов, а за счет золота.
«В среднем сегодня чек по изделиям с бриллиантами вырос не за счет роста стоимости бриллиантов, а за счет стоимости золота. С точки зрения логистических затрат и затрат на оплату приобретаемых бриллиантов, более 90% этих камней мы приобретаем по импорту, их гранят в Индии, к нам они попадают либо напрямую, либо окольными путями. Логистические затраты росли, сложности с оплатой — тоже, но стоимость бриллиантов, приобретаемых в Индии, падала. В какой-то степени здесь одно наложилось на другое: с одной стороны, сами бриллианты на мировом рынке несколько падали в цене от 1% до 12% (чем крупнее камень, тем меньше снижение), но за счет роста затрат на логистику и оплату цена оставалась примерно прежней, стоимость же золота все время росла, причем стремительно. За год цена на золото взлетела на 33%, примерно столько же прибавили в цене и украшения. Сегодня рынок ювелирных украшений достаточно широко представлен во всех сегментах, практически все распродается», — подытожил он.
Ранее глава Якутии Айсен Николаев заявил, что крупнейший в истории России бриллиант «Новое солнце» весом более 100 карат планируют продать на аукционе. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
