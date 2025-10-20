Армия России освободила Ленино в ДНР

Российские Вооруженные силы освободили населенный пункт Ленино в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны.

Село взяла под свой контроль группировка войск «Центр», пишет RT.

«Подразделения... в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ленино», - говорится в сообщении.

Ранее армия России установила контроль над Чунишино в ДНР.

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
