Армия России освободила Ленино в ДНР
20 октября 202512:47
Российские Вооруженные силы освободили населенный пункт Ленино в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны.
Село взяла под свой контроль группировка войск «Центр», пишет RT.
«Подразделения... в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ленино», - говорится в сообщении.
Ранее армия России установила контроль над Чунишино в ДНР.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Вопрос заморозки конфликта на Украине поднимался неоднократно
- Каллас назвала «не очень приятной» новость о поездке Путина в Будапешт
- Достоевский в ритме: Как «Рэп-театр» соединяет классику и флоу
- Армия России освободила Ленино в ДНР
- Глава РФС рассказал о регулярно поступающих миллионах евро от УЕФА
- «Честно, но строго»: Валерия о судействе на премии «Все цвета джаза»
- В Таиланде за несколько дней задержали около 20 россиян
- В Киеве во дворе дома взорвался автомобиль
- В России усомнились в привлекательности бриллиантов для инвестиций
- Новогодний тур на Хайнань обойдется в 100 тысяч рублей на человека
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru