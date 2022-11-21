Сборная Эквадора обыграла команду Катара в матче открытия ЧМ

Сборная Эквадора победила команду Катара в матче открытия чемпионата мира по футболу, сообщает «РЕН ТВ».

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Встреча группы А состоялась на арене «Эль-Байт». Матч закончился со счетом 2:0.

Впервые в истории первый гол на чемпионате мира был забит с пенальти.

На фоне санкций и отстранения нашей команды от ЧМ, россияне собираются болеть за Сербию и Аргентину, а за сами турниром следить «по возможности», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: fifa.com
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