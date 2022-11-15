Месси назвал главных претендентов на победу в чемпионате мира в Катаре

По его словам, «большие» команды всегда претендуют на титул. Месси считает, что фаворитами на турнире в Катаре являются, в первую очередь, сборные Бразилии, Франции и Англии.

«Если мне нужно сейчас выстроить их друг за другом, то это Бразилия, Франция и Англия. Мне кажется, что они сейчас немного впереди остальных. Но на чемпионате мира может произойти все что угодно», - заключил семикратный обладатель «Золотого мяча».

Ранее Месси не исключил, что чемпионат мира по футболу в Катаре станет для него заключительным в карьере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

