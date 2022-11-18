«Гипер-Карпин и фантазии Роналду»: Россияне будут болеть на ЧМ за Сербию и Аргентину

ПИВО, ПУТИН И ШАКИРА

Чемпионат мира по футболу раньше традиционно проводился летом, нашей команды на нем не будет из-за политиков, и в этом контексте многие российские болельщики попросту забыли о старте ЧМ.

Тем не менее, турнир откроется уже 20 ноября игрой Катар – Эквадор, которую в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Всего в нем примут участие 32 команды.

Президент России Владимир Путин в пятницу поздравил по телефону эмира Катара Тамима Бен Хамада Аль Тани с началом ЧМ, пожелав успеха его сборной.

А вот президент Франции Эммануэль Макрон на фоне истерии, связанной с нарушением прав человека в Катаре, заявил, что «не нужно политизировать спорт».

«Вопрос о моём возможном посещении Катара следует задавать тогда, когда турнир перейдёт в соответствующую стадию. Мы не собираемся обсуждать вопросы прав человека и климата в Катаре каждый раз, когда говорим о турнире», — сказал Макрон.

Однако к нему не прислушалась колумбийская певица Шакира, вслед за Дуа Липой отказавшаяся выступать на церемонии открытия ЧМ. При этом в 2010 году ее «Waka Waka» была официальным гимном Чемпионата мира по футболу в ЮАР.

Так или иначе, главным событием пятницы стал официальный запрет пива на ЧМ.

ФИФА огласила неутешительную для болельщиков весть за два дня до начала турнира, прислушавшись к мнению королевской семьи Катара.

«Праздник вполне себе может быть праздником и без пива. И не в пиве праздник. Могу сказать, что для организаторов соревнований, а именно для ФИФА — это серьёзный удар. Бюджет строится от прихода спонсоров. Пивные спонсоры — одни из основных. Лишиться дохода от пивных спонсоров…», - сказал в этой связи депутат Госдумы Дмитрий Свищёв «Чемпионату».

Ну а в компании Budweiser отреагировали на запрет тремя словами: «Да, это странно», однако вскоре удалили пост.

Однако не пивом, единым. Сборные Аргентины и Уругвая привезут в Катар почти две тонны мяса (по 900 кг на команду).

«Моя любимая еда – асадо, но это больше, чем просто еда. Она создаёт атмосферу союза и коллективной химии. Это часть нашей культуры, особенность аргентинского характера», - пояснил главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.

ГИПЕР-КАРПИН И ФАНТАЗЕР РОНАЛДУ

Тем временем главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал, что не знает, за кого болеть на Чемпионате мира.

«За кого буду болеть на чемпионате мира? Такого нет. Нереально. Это не боление. Симпатизировать кому-то… Игры на вылет, может, посмотрю. Гиперинтереса нет. У меня никогда его не было. Меня же там нет», — сказал Карпин «Чемпионату».

При этом, согласно опросу этого издания, большинство россиян будут болеть на ЧМ за Сербию (26%), Аргентину (23%) и Бразилию (10%).

Комментатор Василий Уткин сказал, что планирует фанатеть за Голландию, а «исторически ещё за Францию и Испанию», легендарный тренер «Локомотива» Юрия Семин признался в симпатиях к Аргентине, лидер «Спартака» Георгий Джикия будет болеть за Португалию и Криштиану Роналду, а знаменитый фигурист Алексей Ягудин надеется, что чемпионом мира станет Франция.

При этом самый оригинальный ответ на вопрос о победителе ЧМ дал экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев.

«Буду ли я следить за чемпионатом мира по футболу? Отчасти и по загруженности. Поддерживать никого не буду, хочется просто увидеть хороший футбол. Кого бы хотел видеть победителем ЧМ-2022? Сборную России», — сказал Валуев изданию «РБ Спорт».

«Спорт-Экспресс» назвал предстоящий ЧМ «раем для фаворитов», отметив, что «шансы Бразилии велики как никогда».

Искусственный интеллект также назвал Бразилию главным претендентом на Кубок Мира. По данным BBC, ей могут бросить вызов Аргентина и Франция.

Валерий Карпин прогнозирует, что чемпионом станет Аргентина, второй будет Испания, а третьей – Бразилия.