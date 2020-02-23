«Сашу довели». Губерниев - о травле биатлониста Логинова на ЧМ в Италии

Союз биатлонистов России (СБР) намерен обратиться в Международный союз биатлонистов (IBU) с требованием прекратить провокации Biathlon Integrity Unit (BIU) в отношении батлониста из России Александра Логинова, заявил 23 февраля, в воскресенье глава СБР Владимир Драчев. Об этом сообщает ТАСС.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в эфире НСН рассказал, что решение российского биатлониста Александра Логинова сняться с масс-старта в последний день ЧМ в Италии было личным. При этом Губерниев высказал опасения по поводу дальнейшей карьеры спортсмена.

«Сашу довели. Это его личное решение (сняться с масс-старта ЧМ в Италии – прим. НСН). Это понимаю! Лишь бы он только не закончил спортивную карьеру. Мы будем продолжать болеть за Сашу. Я очень надеюсь, что он будет продолжать бегать, будет продолжать побеждать лидеров и радовать нас. Ему трудно было, и мы (в России – прим. НСН) его поддерживаем. Своих мы не бросаем!» - заявил собеседник НСН.