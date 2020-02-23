«Сашу довели». Губерниев - о травле биатлониста Логинова на ЧМ в Италии
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в эфире НСН высказал опасения по поводу дальнейшей карьеры российского биатлониста Александра Логинова.
Союз биатлонистов России (СБР) намерен обратиться в Международный союз биатлонистов (IBU) с требованием прекратить провокации Biathlon Integrity Unit (BIU) в отношении батлониста из России Александра Логинова, заявил 23 февраля, в воскресенье глава СБР Владимир Драчев. Об этом сообщает ТАСС.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в эфире НСН рассказал, что решение российского биатлониста Александра Логинова сняться с масс-старта в последний день ЧМ в Италии было личным. При этом Губерниев высказал опасения по поводу дальнейшей карьеры спортсмена.
«Сашу довели. Это его личное решение (сняться с масс-старта ЧМ в Италии – прим. НСН). Это понимаю! Лишь бы он только не закончил спортивную карьеру. Мы будем продолжать болеть за Сашу. Я очень надеюсь, что он будет продолжать бегать, будет продолжать побеждать лидеров и радовать нас. Ему трудно было, и мы (в России – прим. НСН) его поддерживаем. Своих мы не бросаем!» - заявил собеседник НСН.
Губерниев считает, что перспективы новых побед у российских биатлонистов есть, несмотря на давление на спортсменов в связи с допинговыми скандалами и предстоящую смену старшего тренера женской борной по биатлону из-за их невысоких результатов на ЧМ и ранее - на этапах Кубка мира, где российские биатлонистки не смогли завоевать ни одной медали.
«Все наши победы чистые. Логинов выиграл чемпионат мира, и теперь будут следующие этапы. Понятно, что Норицын (Виталий, старший тренер женской сборной по биатлону – прим. НСН) будет уволен: женщины выступили плохо. Но – будем делать выводы и идти дальше», - заявил российский комментатор.
23 февраля Логинов отказался от участия в масс-старте в заключительный день чемпионата мира. Причиной отказа от соревнований стали прошедшие накануне обыски в номерах биатлонистов сборной России Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича. Владимир Драчев упомянул о расследовании оформления аккредитации Касперовича и старом допинговом скандале с Логиновым. По данным посольства России в Риме, улик, свидетельствующих об использовании спортсменами допинга, не выявлено.
Ранее двукратный олимпийский чемпион, член Правления Союза биатлонистов России и ныне депутат Госдумы Сергей Чепиков в эфире НСН выразил сожаление по поводу того, что итальянская полиция использует обыски как дестабилизирующий фактор в отношении российской команды перед одной из важнейших гонок ЧМ. Чепиков назвал ситуацию очень неприятной.
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